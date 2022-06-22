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В ЦИК заявили, что москвичи во время сентябрьских выборов смогут голосовать в любом формате

Георгий Соланович
Город
В ЦИК заявили, что москвичи во время сентябрьских выборов смогут голосовать в любом формате
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сентябрьские муниципальные выборы в Москве пройдут с использованием электронных списков избирателей. Горожане смогут выбрать не только место голосования, но и его формат — онлайн или офлайн, сообщили в Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) в среду, 22 июня.

— Человек сам решает, когда, и где, и в какой момент времени он проголосует: проголосует ли он, используя электронное голосование, или проголосует, придя в любой другой избирательный участок в рамках города Москвы, — передает сообщение ЦИК РИА Новости.

До этого москвичам предложили выбрать музыкальную тему, которая будет ассоциироваться с метро, трамваями, автобусами или электробусами и звучат перед важными сообщениями. Голосование пройдет на сайте проекта «Активный гражданин».

Музыкальные темы эксперты отобрали из присланных на конкурс, который проходил в апреле 2022 года. Победившая в голосовании на «Активном гражданине» мелодия будет звучать при звонке в колл-центр Мостранспорта, перед голосовыми объявлениями у эскалатора, в мобильном приложении «Метро Москвы», во время официальных мероприятий Транспортного комплекса, в корпоративных фильмах и других проектах.

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