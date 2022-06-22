Депутат МГД: Память о победе станет частью исторического ландшафта Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Память о победе в Великой Отечественной войне (ВОВ) станет частью исторического ландшафта Москвы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов в среду, 22 июня.

— Память о победе нашей страны в Великой Отечественной войне является важной частью культурного кода России, ее истории. Именами фронтовиков, героев, солдат и офицеров, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом, названы улицы многих наших городов. Такое давно стало нормой. Но это не должно становиться неким привычным, будничным фоном, — подчеркнул депутат.

По его словам, о героях страны, которые жили в столице, нельзя забывать. В этом году в городе установят городские указатели и более 400 полей с QR-кодами, которые будут указывать на места работы и жительства Героев СССР, а также отметят связанные с ВОВ здания.

Орлов уточнил, что при наведении камеры телефона на QR-код пользователю отобразится страница с фотографиями, описанием жизненного пути и деяний героев войны, а также маршрутом к памятным местам столицы.

Особенно актуален проект в День памяти и скорби, передает слова Орлова агентство городских новостей «Москва».

Главархив столицы ко Дню памяти и скорби подготовил фотопроект «Неизвестный герой». На сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории» жители столицы могут посмотреть экспозицию почти из 200 снимков.