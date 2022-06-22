В Минфине заверили, что золотые запасы России хранятся внутри страны

Фото: depositphotos

Российские запасы золота хранятся на территории страны. Их объемы только увеличиваются. Об этом в среду, 22 июня, заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев.

— Никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас, — цитирует замглавы ведомства РИА Новости.

Моисеев добавил, что российское золото хранится в двух точках на территории страны. Оба объекта находятся под надежной охраной.

До этого глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, который аналогичен схеме оплаты за российский газ в рублях. Так, зарубежным инвесторам необходимо будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке.

Министр отметил, что с помощью такого механизма можно будет проводить платежи, минуя расчетную инфраструктуру на Западе. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий.