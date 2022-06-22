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Четыре человека погибли в результате взрыва в воинской части во Владимирской области

Полина Долганова
Происшествия
Четыре человека погибли в результате взрыва в воинской части во Владимирской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Четыре человека погибли в результате взрыва в воинской части под Владимиром. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Боеприпасы сдетонировали во время проведения разгрузочно-погрузочных работ.

Уточняется, что трое жертв инцидента являются военными, а один — гражданским лицом.

В штабе Западного военного округа добавили, что после инцидента на территории воинской части произошел пожар, который вскоре потушили, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске под Ростовом. Информация об инциденте поступила в 9:25. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 30 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Недавно стало известно, что на территории объекта Министерства обороны России под Белгородом произошел пожар. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пожар произошел на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Гладков добавил, что на место инцидента прибыли оперативные службы.

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