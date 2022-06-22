Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике

Фото: Администрация президента РФ

Запад проводит безответственную макроэкономическую политику, от которой страдает благополучие населения всех стран. Об этом в среду, 22 июня, заявил президент России Владимир Путин.

— Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности, — отметил глава государства.

По словам Путина, западные страны сейчас занимаются бесконтрольной эмиссией и накапливанием необеспеченных долгов. Кроме того, Запад все равно продолжает вводить санкции и оказывать давление на конкурентов, считает лидер.

Все это, подчеркнул Путин, не только негативно сказывается на населении всех стран, но и противоречит здравому смыслу, передает РИА Новости.

Также российский лидер заявил, что проблемы в мировой экономике становятся хроническими из-за действий Запада. Президент подчеркнул, что политика западных государств привела к росту безработицы и цен на зерновые продукты во всем мире.

До этого Путин назвал введенные странами Запада антироссийские санкции «безумными и бездушными». Также он назвал причину нынешней русофобии — по его словам, она вызвана попытками изолировать и «отменить» Россию как самостоятельное государство в отношении Запада.