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Польский премьер Моравецкий выразил опасения из-за «сувалкского коридора»

Георгий Соланович
В мире
Польский премьер Моравецкий выразил опасения из-за «сувалкского коридора»
Фото: flickr/premierrp

Польша находится под защитой НАТО и не видит перспективы агрессии со стороны России, однако Варшава опасается так называемого «сувалкского коридора». Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в среду, 22 июня.

— Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают «сувалкский коридор» одним из критических мест на карте Североатлантического союза. Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие, присутствие наших военных частей очень сильное, — сказал Моравецкий.

Он также подчеркнул, что Россия вряд ли отважится напасть на «самый сильный союз» — НАТО. Кроме того, у «сувалкского коридора» сосредоточены силы североатлантического альянса, так что безопасность Варшавы «соответствующая и адекватная».

«Сувалкский коридор» — участок длиной около 100 километров в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, распологающийся между Белоруссией и Калининградской областью, передает РИА Новости.

Из-за ограничения поставок товаров в Калининград через территорию Литвы Россия будет искать обходные пути. При этом наиболее вероятный ответ РФ — серьезные экономические санкции. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Один из экспертов в том числе отметил, что захват «сувалкского коридора», который позволяет добраться от Белоруссии до Калининградской области, — маловероятный сценарий.

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