Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 22 июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

Затрудненное движение транспорта фиксируется 22 июня на некоторых дорогах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в четыре балла. При этом в пиковое время ожидается от шести до семи баллов.

Так, в настоящее время движение затруднено на улице Сущевский Вал в обе стороны Третьего транспортного кольца (ТТК), на внутренней стороне 14-го километра МКАД, а также на улице Садовая-Триумфальная в обе стороны Садового кольца, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с 24 июня по 23 августа движение транспорта на Новоспасском мосту ограничат из-за проведения строительных работ. Так, на участке Новоспасского моста в сторону области от дома 1/2 по Дербеневской набережной до дома 13, строение 2, в Саринском проезде ограничение продлится с 24 июня по 9 июля и с 24 июля по 8 августа.