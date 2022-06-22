Ученые предупредили о рисках ожирения из-за сна при включенном свете

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Сон в помещении с включенным освещением связан с рисками ожирения. Об этом свидетельствуют исследования ученых из Северо-Западного университета США.

Согласно данным, источники света во время сна могут вызвать и другие проблемы со здоровьем. Так, это может повысить шанс возникновения диабета и гипертонии.

Ученые советуют спать в полностью темном помещении, где освещение сведено до минимума. В исследовании принимали участи люди старше 20 лет.

Сон в течение одной ночи с приглушенным освещением увеличивает уровень сахара в крови и интенсивность сердцебиения в условиях специальной сомнологической лаборатории. Рост темпа сердцебиения, как отмечалось в ходе других исследований, — это один из факторов возникновения проблем с сердцем и даже преждевременной смерти, сообщает «МедикФорум».

До этого врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко, в свою очередь, предупредила, что слишком долгий сон может причинить вред здоровью.