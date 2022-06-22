Нарышкин заявил о желании католической церкви Польши поглотить Львовскую архиепископию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Конференция польских епископов намеревается поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине. Об этом в среду, 22 июня, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

— Как стало известно, в Конференции польских епископов — центральном органе управления католической церкви в Польше — всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине, — заявил он.

По словам Нарышкина, польские священники для достижения своей цели собираются внести правки в положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году. Кроме того, Львовского архиепископа взамен пригласят в Конференцию польских епископов, передает слова Нарышкина RT.

До этого сообщалось, что Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости. Помимо этого, собор УПЦ не поддержал позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно проведения спецоперации на Украине и призвал Москву и Киев продолжать переговоры.

При этом в РЦП не получали обращений от канонической церкви Украины касательно отделения.