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В Финляндии заявили о готовности воевать с Россией

Евгений Белоусов
В мире
В Финляндии заявили о готовности воевать с Россией
Фото: Pexels

Вооруженные силы Финляндии давно готовились к потенциальному «вторжению» со стороны России и готовы к вооруженному столкновению. Об этом в среду, 22 июня, заявил командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен.

— Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там (на Украине — прим. «ВМ»), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации, — отметил он.

По словам Кивинена, финские войска готовы в случае конфликта дать достойный отпор и не стать для российской армии легкой добычей, передает Общественная служба новостей.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. Однако Песков подчеркнул, что членство этих государств в НАТО лишь увеличит напряженность во всем регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Финляндии и Швеции удастся преодолеть противоречия с Турцией и стать членами НАТО. По его словам, обе страны — кандидата в альянс сейчас напрямую обсуждают сложившиеся вопросы с Анкарой.

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