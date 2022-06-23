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Объединенные силы продолжат перемалывать нацистов

Геннадий Окороков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Объединенные силы продолжат перемалывать нацистов
Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной. Артиллеристы работают в тесной связке с беспилотными летательными аппаратами, постоянно нанося удары по противнику / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство обороны России сообщает об успехах по блокированию украинских войсковых группировок на Донбассе. Как будут развиваться события дальше, рассказал эксперт.

Союзные силы Вооруженных сил России и Народной милиции молодых республик методично перемалывают самые боеспособные части ВСУ и наносят удары по военной инфраструктуре, чтобы помешать снабжению окружаемых группировок, подходу к ним резервов и подвозу оружия, особенно того, что поставляют западные страны. При этом линия фронта движется, возможно, не так быстро, как бы хотелось в России многим людям, наблюдающим за развитием ситуации. Однако, по мнению военного эксперта Бориса Рожина, в таком относительно небыстром продвижении нет ничего необычного.

— Союзные силы используют тактику методичного уничтожения вооруженных формирований Украины, стараясь при этом максимально избегать собственных потерь, — рассказал Борис Рожин «ВМ».

По его словам, Киев специально провоцирует армию России на штурмовые действия хорошо укрепленных позиций, чтобы техника и люди входили бы в огневые мешки, которые заранее были подготовлены ВСУ. Это принесет потери нашим войскам, чего как раз и ожидают в Киеве. Поэтому выбрана тактика, при которой основной урон врагу наносят артиллерия и авиация.

— Показательно, что в районе Северодонецка и Лисичанска, да и вообще на протяжении всей специальной операции используется тактика «малых котлов», когда блокируются отдельные подразделения ВСУ и населенные пункты. Это позволяет решать задачи с минимальными потерями, — рассказал Борис Рожин.

Он также добавил, что и киевские военные, и их советники из НАТО прекрасно понимают, что уничтожение группировки ВСУ в районе Донбасса может поставить Украину на грань военного поражения, поэтому они всеми силами пытаются отвлечь Вооруженные силы России и республик на других направлениях.

— Атаки на остров Змеиный, варварские обстрелы Донецка — это только часть попыток отвлечь участников спецоперации и размазать их по всей линии боевого столкновения. В последние дни мы наблюдаем бои у Великой Камышевахи и Курульки. Так противник пытается прощупать возможность напрячь фланги изюмской группировки. Продолжаются попытки организовать контрнаступление в районе Херсона и Николаева, — рассказал Борис Рожин.

По мнению эксперта, наиболее важные события в ближайшие дни развернутся вокруг Бахмута и Артемовска, куда сейчас стягиваются силы ВСУ, чтобы затруднить продвижение войск союзников.

— Сражение за Бахмут будет не менее драматичным, чем за Попасную. ВСУ это понимают, — считает Борис Рожин.

Вместе с тем он уверен в том, что будет нарастать террористическая активность Украины. Мы видим, что не прекращаются атаки на приграничные российские населенные пункты и освобожденные города Запорожья и Херсонщины. Такие атаки будут проводиться и в будущем на фоне дальнейшей «сириизации» конфликта, т.е. перехода от действий военных отрядов к партизанской тактике. Противника не стоит недооценивать в любом случае.

ДОСЬЕ

Борис Рожин, больше известный как «Колонель Кассад» или «Полковник Кассад», — один из самых читаемых русскоязычных блогеров. Стремительную популярность он набрал во время событий в Крыму весной 2014 года. Ему принадлежит авторство фразы-мема «вежливые люди». Борис Рожин систематически освещает боевые действия на Донбассе все 8 лет.

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