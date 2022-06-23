Пенсии неработающих пенсионеров в России к 2025 году могут вырасти на треть

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Среднегодовой размер пенсионных отчислений неработающих пожилых граждан России к 2025 году может составить 24 477 рубля, сообщают журналисты со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

По проекту Министерства труда РФ, в ближайшие три года страховые пенсионные отчислений могут быть проиндексированы следующим образом: с 1 января следующего года — на 6,8 процента, с 2024 года — на 6,1 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента, с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента. В итоге за два с половиной года пенсии россиян увеличатся 2 300 рублей.

Как подчеркивает РБК, согласно бюджету Пенсионного фонда России (ПФР), в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация отчислений не коснется.

В прошлую пятницу, 17 июня, представители ПФР рассказали, что жители России могут получить накопительную часть пенсии до общеустановленного пенсионного возраста.

Пенсионеры Москвы и области такую возможность получили после 2019 года. Это связано с тем, что пенсионный возраст в стране повысился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, но возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним.

Теперь граждане имеют право подать заявление на выплату накопительной части пенсии: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55 лет