Британский журналист сообщил о расколе мнений в Европе вокруг ситуации на Украине

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Германия и Франция решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией, написал в среду, 22 июня, в материале для военно-политического журнала Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн.

По словам специалиста, в Евросоюзе произошел раскол относительно поддержки Киева. Он привел результаты исследований Европейского совета по международным отношениям, по которым подавляющее большинство жителей ФРГ и Франции выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на востоке Украины.

— Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных, — подчеркнул Теттенборн.

Британский обозреватель заметил, что аналогичных взглядов придерживаются Швеция и Италия, тогда как самую бескомпромиссную позицию среди европейских государств занимают Польша и Литва, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Мадриде может объявить о новой расстановке сил в Европе.