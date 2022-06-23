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Глава МИД Молдавии заявил, что Кишинев не может присоединиться к санкциям против РФ

Егор Провоторов
В мире
Глава МИД Молдавии заявил, что Кишинев не может присоединиться к санкциям против РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Молдавские власти не способны в полной мере поддерживать санкции Соединенных Штатов и Евросоюза против России из-за слабости экономики Кишинева, заявил в среду, 22 июня, в эфире одного из молдавских телеканалов замглавы местного правительства, министр иностранных дел республики Николай Попеску.

Глава молдавской дипломатии обратил внимание на тот факт, что Кишинев все же ввел некоторые рестрикции в отношении России в финансово-банковской сфере, но это все, что может сделать республика на юго-востоке Европы.

— В то же время на нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер, — подчеркнул Попеску, слова которого цитирует РИА Новости.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся превратить Молдавию во «вторую Украину».

До этого глава МИД РФ шуткой ответил украинскому журналисту, который обвинил Москву в «воровстве» зерна на Украине. По его словам, зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Россия никак этому не препятствовала и не собирается.

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