Суд взыскал в пользу государства имущество туркомплекса экс-депутата Госдумы Сопчука

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Замоскворецкий районный суд в четверг, 23 июня, взыскал в пользу государства имущество комплекса семейного отдыха «Маяк» в Приморском крае по иску Управления ФСБ России к бывшему депутату Государственной думы Сергею Сопчуку, обвиняемому в незаконной легализации средств и незаконной предпринимательской деятельности.

Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, решение по уголовному делу выносила судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда. Рыночная стоимость комплекса составляет более 900 миллионов рублей. Еще 135 миллионов с Сопчука взыскали, как незаконно полученные в качестве прибыли от деятельности комплекса.

— Данное исковое заявление подготовлено на основании материалов Управления ФСБ России по Приморскому краю. В настоящее время проводятся мероприятия по внесению необходимых мероприятий в государственные реестры о новом владельце субъектов недвижимости, — рассказали ТАСС правоохранители.

Накануне Московский городской суд продлил арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, обвиняемому по делу о мошенничестве.