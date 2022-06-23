Работы по благоустройству территории стартовали около станции МЦД-4 Кокошкино

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Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Работы пройдут на Железнодорожной, Дачной, Школьной, 1-й Октябрьской и Учительской улицах. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы, — сказал представитель мэрии.

Бирюков отметил, что в рамках работ специалисты уберут под землю все воздушные кабельные линии, обновят существующие тротуары и обустроят новые. Рабочие также заменят асфальт на проезжей части и оборудуют пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, чтобы сама зебра и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток.

Кроме того, в районе северного вестибюля станции будет организован разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом будут расположены современные остановочные павильоны — это позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой.

15 июня возле станции МЦД-4 Минская начались работы по благоустройству территории. Так, специалисты приведут в порядок тротуары, расширят пешеходную зону, заменят асфальт, а также установят скамейки и информационные стелы.