«В ссоре виноваты оба»: японский депутат назвал спецоперацию РФ на Украине вынужденной

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Военная спецоперация РФ на территории Украины оказалась вынужденной в связи с тем, что Киев отказался выполнять Минские соглашения. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

— Я считаю, (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина, — отметил он.

При этом чиновник добавил, что на данном этапе мировое сообщество движется в одном течении, подогревая интерес к противостоянию. По его словам, Украина нарушила обещания, под которыми подписалась несколько лет назад.

— Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс Минска–1. В 2015 году состоялся Минск–2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины...В Японии есть поговорка «в ссоре виноваты оба» о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны, — цитирует Судзуки РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на территории ЛДНР. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.