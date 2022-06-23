Информация о госпитализации пациентов стала доступна врачам в онлайн-режиме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Сервис позволит сразу увидеть, когда, с каким диагнозом и в какой стационар поступил пациент. Наличие такой актуальной информации особенно важно для контроля за здоровьем пациентов, проходящих амбулаторное лечение или находящихся под диспансерным наблюдением, — сказал он.

Необходимые сведения указываются в единой медицинской информационно-аналитической системе. Они доступны все врачам, в том числе узких специальностей. В системе представляется подробная информация о госпитализациях, что позволяет специалистам быть в курсе обращений пациента за медицинской помощью и упрощает обмен данными между поликлиниками, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 июня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в детских электронных медкартах появился новый раздел «Данные о ребенке». Там родители могут добавить информацию о наличии или отсутствии у ребенка аллергии.