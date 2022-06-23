Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik

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Санкции против телеканала RT, агентства Sputnik и еще трех российских телеканалов носят временный характер. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

— Мы приняли решение ввести санкции против Russia Today и Sputnik. Мы решили добавить в санкционный список еще три канала... Но это временно, мы можем вернуться (к вопросу о снятии санкций — прим. «ВМ») после того, как ситуация уляжется, — цитирует ее РИА Новости.

В начале марта Google заблокировал в европейском Play Store приложения, связанные с российскими телеканалом RT и агентством Sputnik.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил с 9 июня трансляцию еще 80 российских телеканалов на территории страны. Отмечается, что под запрет попали телеканалы E TV, «Иллюзион+», «Кино 24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», «Русский Иллюзион»

Помимо этого, ведомство выдало разрешение на вещание телеканалу «Дождь»*.

*«Дождь» — телеканал, признанный в России СМИ-иноагентом.