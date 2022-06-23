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В Киеве сообщили, что около двух тысяч украинских военных находятся в плену

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Киеве сообщили, что около двух тысяч украинских военных находятся в плену
Фото: depositphotos

Около двух тысяч боевиков из состава ВСУ попали в плен. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

— Это постоянный процесс — когда мы обращаемся с письмами к МККК, они обращаются к России, а Россия частями подтверждает… — цитирует вице-премьера РИА Новости.

19 июня источник в силовых структурах сообщил, что один из командиров националистического украинского батальона «Айдар» попал в плен в ходе взятия села Метелкино в окрестностях Северодонецка российскими силами.

20 мая глава Минобороны РФ доложил президенту России Владимиру Путину, что комбинат «Азовсталь» и город Мариуполь были полностью освобождены от украинских боевиков. Так, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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