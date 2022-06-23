«Температура по Урсуле»: Володин высмеял предложение главы ЕК снизить температуру при отоплении

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Руководству Евросоюза необходимо снизить градус «в своих головах», чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран. С подобным предложением в четверг, 23 июня, выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода «Дружба». И еще на градус, перестав закупать уголь из России, — отметил он.

При этом депутат в своем Telegram-канале высмеял главу Еврокомиссии, заявив, что в Европе скоро появится новая температурная шкала — по Урсуле.

Накануне Володин заявил, что для украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который сообщил о готовности ВСУ «воевать лопатами» при отсутствии поставок оружия, ситуация на Украине является очередным телевизионным шоу. По его словам, как только Североатлантический альянс (НАТО) прекратит поставлять Киеву вооружения, представители украинской власти «разбегутся».

В конце мая стало известно, что эмбарго Евросоюза на закупки российской сырой нефти вступит в силу через шесть месяцев после введения санкций, а запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев. Уточняется, что санкции распространяются исключительно на танкерные поставки, но не касаются поставок по нефтепроводу «Дружба».