Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

«Температура по Урсуле»: Володин высмеял предложение главы ЕК снизить температуру при отоплении

Араз Салехов
В мире
«Температура по Урсуле»: Володин высмеял предложение главы ЕК снизить температуру при отоплении
Фото: Пресс-служба Госдумы

Руководству Евросоюза необходимо снизить градус «в своих головах», чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран. С подобным предложением в четверг, 23 июня, выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода «Дружба». И еще на градус, перестав закупать уголь из России, — отметил он.

При этом депутат в своем Telegram-канале высмеял главу Еврокомиссии, заявив, что в Европе скоро появится новая температурная шкала — по Урсуле.

Накануне Володин заявил, что для украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который сообщил о готовности ВСУ «воевать лопатами» при отсутствии поставок оружия, ситуация на Украине является очередным телевизионным шоу. По его словам, как только Североатлантический альянс (НАТО) прекратит поставлять Киеву вооружения, представители украинской власти «разбегутся».

В конце мая стало известно, что эмбарго Евросоюза на закупки российской сырой нефти вступит в силу через шесть месяцев после введения санкций, а запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев. Уточняется, что санкции распространяются исключительно на танкерные поставки, но не касаются поставок по нефтепроводу «Дружба».

газоснабжение Еврокомиссия (ЕК) Вячеслав Володин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте