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Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы Луганской Народной Республики совместно с российскими войсками ликвидировали украинских боевиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным «Бритва».

— Обстановка на данном направлении стабильно-напряженная, потому как противник предпринимает попытки контратак. Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции. При этом он понес существенные потери в живой силе и технике, — отметил он.

По его словам, ВСУ пытаются вернуть свои ранее потерянные позиции и укрепрайоны, однако все их попытки остаются безрезультативными, сообщает РИА Новости.

Также стало известно о взрыве здания школы в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР). Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что данную провокацию устроили украинские националисты, обвинив при этом РФ.

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