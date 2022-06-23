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Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста российского посла

Полина Долганова
В мире
Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста российского посла
Фото: Pixabay

Болгарский премьер-министр Кирил Петков заявил, что парламент страны вынес вотум недоверия к его правительству из-за трех политиков и российского посла Элеоноры Митрофановой. Об этом он заявил в четверг, 23 июня.

По словам Петкова, в сложившейся ситуации, помимо посла РФ, виноваты бизнесмен и экс-депутат Делян Пеевски, глава партии ГЕРБ Бойко Борисов и депутат Слави Трифонов.

— Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова, — цитирует премьера РИА Новости.

6 июня глава МИД России Сергей Лавров назвал немыслимым тот факт, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для его самолета и не пустили борт в Сербию. Он добавил, что западная сторона лишает Белград возможности выбирать себе партнеров.

Днем ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что реакция на сложившуюся ситуацию должна быть жесткой.

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