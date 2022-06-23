Стремоусов сообщил, что Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов

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Свыше десяти иностранных судов не могут покинуть херсонский порт, так как украинская армия заминировала выход в воды Черного моря около города Очакова под Николаевском. Об этом в четверг, 23 июня, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в настоящее время в порту заблокированы 12 иностранных судов, большинство из которых турецкие.

— Также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских островов, — добавил Стремоусов, слова которого приводит РИА Новости.

Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в пятницу, 17 июня, в ходе планерного заседания Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ). Помимо этого, Путин предположил, что вывоз зерна с Украины может стать частью оплаты поставок оружия для Киева. Подобный риск он назвал опасным.

24 мая работа торгового порта в Херсоне оказалась заблокирована по причине заминирования единственного выхода в воды Черного моря украинскими боевиками. Тогда Стремоусов рассказал, что открыть порт в настоящее время не представляется возможным, как и запустить хождение торговых судов по Днепру.