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Захарова ответила на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии

Полина Долганова
В мире
Захарова ответила на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил российского посла и трех болгарских политиков в своем уходе с поста. Свое мнение на этот счет Захарова высказала в четверг, 23 июня.

— В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Думаю, человек устал, начал заговариваться, — цитирует представителя российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Болгарский премьер-министр Кирил Петков заявил, что парламент страны вынес вотум недоверия к его правительству из-за трех политиков и российского посла Элеоноры Митрофановой. По словам Петкова, в сложившейся ситуации, помимо посла РФ, виноваты бизнесмен и экс-депутат Делян Пеевски, глава партии «ГЕРБ» Бойко Борисов и депутат Слави Трифонов.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Мария Захарова МИД РФ Болгария
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