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Злоумышленник обокрал задремавшего пассажира метро на станции «Алма – Атинская»

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник обокрал задремавшего пассажира метро на станции «Алма – Атинская»
Метро Алма-Атинская / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, метро Алма-Атинская Карта всех событий

Злоумышленник обокрал задремавшего в поезде пассажира на Замоскворецкой линии метро. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» пресс-службе УВД на ММ ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 46-летнего мужчину по подозрению в краже у пассажира метро

По данным ведомства, ночью мужчина зашел в вагон электропоезда на станции метро «Алма – Атинская» и обратил внимание, что один из пассажиров заснул. Тогда злоумышленник похитил телефон, который тот держал в руках. Стоимость гаджета составляла около 35 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий личность вора была установлена, и 46-летнего подозреваемого задержали по месту проживания на юге столицы. Похищенный смартфон он успел продать, а вырученные деньги потратил.

Выяснилось, что ранее ог неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, которые он совершал так же в метро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

30 мая два дебошира избили и ограбили пассажира метро из-за сделанного замечания.

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