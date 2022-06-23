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В ICAO заявили о проблемах с авиабезопасностью в России

Полина Долганова
В мире
В ICAO заявили о проблемах с авиабезопасностью в России
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщила о проблемах с обеспечением безопасности полетов в России. Об этом свидетельствует закрытый бюллетень организации, датируемый 15 июня.

По данным организации, проблемы с лицензиями на радиооборудование и с сертификацией летной годности возникают по причине того, что самолеты РФ зарегистрированы в реестре гражданских судов нескольких государств. При этом по закону самолет может быть зарегистрирован только в одной стране.

В ICAO подытожили, что если Россия не устранит проблему к 14 сентября, то факт проблемы с обеспечением безопасности будет официально декларирован, передает РБК.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Закон позволит отечественным компаниям сохранить парк иностранных самолетов и эксплуатировать их на внутренних рейсах. Процесс сертификации гражданских самолетов будет проходить с помощью центров и испытательных лабораторий. Требования к ним будут определяться Министерством транспорта.

Безопасность Авиация Самолеты
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