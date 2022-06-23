МИД Китая: НАТО должна прекратить дезинформацию и провокации в адрес Пекина

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Североатлантический альянс (НАТО) обязан прекратить распространять дезинформацию и делать провокационные заявления в адрес Китая. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Мы настаиваем на том, что НАТО должна прекратить проводить идеологические линии, провоцировать конфронтацию, распространять дезинформацию и делать провокационные высказывания в адрес Китая, а также прекратить попытки развязать новую холодную войну, — отметил он.

Дипломат уточнил, что НАТО позволяет Соединенным Штатам сохранять свою гегемонию и манипулировать ландшафтом европейской безопасности. По его словам, НАТО уже «устроила беспорядок» в Европе. При этом он добавил, что не нужно «устраивать беспорядок» еще и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости.

В среду, 22 июня, старший директор по делам Европы совета по национальной безопасности Белого дома Аманда Слот заявила, что НАТО готовится на предстоящем саммите в испанской столице — Мадриде — объявить о новой расстановке сил на территории Европы. По ее словам, предыдущая стратегическая концепция принималась в 2010 году, с тех пор геополитический ландшафт в мире значительно изменился. На основании этого она сделала вывод, что НАТО объявит об изменении расстановки сил, что обсуждалось с прошлого года.