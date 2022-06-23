Инженеры смогут повысить квалификацию по 26 программам направления «Аддитивные технологии»

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Инженеры получат возможность получить квалификацию по 26 программам направления «Аддитивные технологии». Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве прошло заседание экспертного совета по направлению «Аддитивные технологии» в рамках «Московской технической школы». Участники определили образовательные программы, по которым столичные промышленники смогут пройти переподготовку в высших учебных заведениях. Обучение будет доступно для 150 специалистов по 26 образовательным программам, — рассказал Ефимов.

Также он отметил, что до конца 2022 года планируется подготовить более 400 инженеров по всем существующим направлениям.

Больше всего программ предложил Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева — их семь. В Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Н. Э. Баумана доступны три программы, в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» — ВИАМ, Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте «НАМИ», Сколтехе, Московском политехе и Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» — по одной программе, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что на месте заброшенных территорий построят 14 новых технопарков для развития высокотехнологичных производств.