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Лукашенко встречается c Путиным в Завидове в рамках неформальной встречи

Полина Долганова
В мире
Лукашенко встречается c Путиным в Завидове в рамках неформальной встречи
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг и в пятницу, 23 и 24 июня, находится в России, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Завидове. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой — сегодня, в четверг, и в пятницу — президент Белоруссии Лукашенко, — цитирует пресс-секретаря главы РФ РИА Новости.

20 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства.

До этого Александр Лукашенко сообщил, что Россия выделит Белоруссии полтора миллиарда долларов на участие в программе импортозамещения. По его словам, такое решение было принято в связи с попаданием республики под западные санкции из-за поддержки российской спецоперации на Украине.

Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
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