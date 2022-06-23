Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал «Госуслуги»

Араз Салехов
Общество
Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал «Госуслуги»
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

DDoS-атаки на сайт «Госуслуг» идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка достигала показателя в 340 тысяч запросов в секунду. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Минцифры России.

— Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины. Около 9:30 по московскому времени в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал Госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства, — говорится в сообщении.

При этом в заявлении ведомства говорится, что украинские власти в качестве приоритетной задачи определили парализацию предоставления социально значимых услуг в России, опубликовав более 50 IP-адресов для атак, сообщает РИА Новости.

Накануне Минобрнауки сообщило о хакерской атаке на сайты российских вузов. Их трафик идет с Европы и стран Северной Америки. Специалисты НИКС с ИТ-службами вузов сделали все возможное, чтобы предотвратить входящий трафик хакерских атак. Подобное в свою очередь уменьшило нагрузку на ресурсы организаций. На данном этапе стабильная работа сайтов вузов возобновлена.

Госуслуги хакеры Минтруд РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Все мнения
О проекте