Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал «Госуслуги»

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

DDoS-атаки на сайт «Госуслуг» идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка достигала показателя в 340 тысяч запросов в секунду. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Минцифры России.

— Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины. Около 9:30 по московскому времени в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал Госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства, — говорится в сообщении.

При этом в заявлении ведомства говорится, что украинские власти в качестве приоритетной задачи определили парализацию предоставления социально значимых услуг в России, опубликовав более 50 IP-адресов для атак, сообщает РИА Новости.

Накануне Минобрнауки сообщило о хакерской атаке на сайты российских вузов. Их трафик идет с Европы и стран Северной Америки. Специалисты НИКС с ИТ-службами вузов сделали все возможное, чтобы предотвратить входящий трафик хакерских атак. Подобное в свою очередь уменьшило нагрузку на ресурсы организаций. На данном этапе стабильная работа сайтов вузов возобновлена.