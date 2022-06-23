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В Кремле назвали условие для заключения мирного плана по Украине

Полина Долганова
В мире
В Кремле назвали условие для заключения мирного плана по Украине
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не ознакомились с опубликованным в одном из американских журналов планом урегулирования украинского кризиса. Об этом в четверг, 23 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, достигнуть мира получится в том случае, если Киев выполнит все требования Москвы.

— Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возможном возобновлении переговоров украинской стороны с Россией в конце августа. По его словам, именно к этому моменту должна кардинально измениться ситуация, при которой Киев будет говорить с позиции силы.

8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада поддержать Украину на переговорах с Россией. Она отметила, что Запад не должен позволить давления на Украину и вынуждения ее отказаться от части территорий.

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