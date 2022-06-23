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Точки продажи клубники появятся у 77 станций столичного метро

Александр Афонин
Город
Точки продажи клубники появятся у 77 станций столичного метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Рядом с 77 станциями Московского метрополитена появятся точки продажи клубники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.

Отмечается, что в этом году в столице будет отведено порядка 286 точек для торговли ягодами. Всего москвичам предложат более 10 сортов из различных регионов страны. Например, жители столицы смогут приобрести такие виды клубники, как «джоли», «флер», «альбион», «азия», «роксана», передает дептранс.

2 июня сообщалось, что в столице начали работать первые точки продажи клубники. По словам руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, ягода поставляется в город из 20 регионов России. По мере ее созревания в городе будут открываться новые точки продаж.

15 июня стало известно, что землянику и клубнику, которую продают в Москве, каждый год проверяют более 170 экспертов Государственной ветеринарной службы. Для проверки ягод прямо на месте в городе работают 18 передвижных лабораторий.

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