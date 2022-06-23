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В Кремле ответили на предложение упразднить границу России с Запорожьем

Полина Долганова
В мире
В Кремле ответили на предложение упразднить границу России с Запорожьем
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о том, чтобы упразднить российскую границу с Запорожской областью, не идет. Об этом пресс-секретарь главы РФ сообщил в четверг, 23 июня.

— По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса... Об этом речи не идет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости упразднить границу между южными украинскими регионами и Россией. Об этом стало известно в среду, 22 июня. По словам Рогова, эта государственная граница напоминает Берлинскую стену. Он также напомнил, что 60–68 процентов жителей Восточного Берлина и ГДР имели родственников в Западном Берлине и ФРГ. Аналогичным образом, отметил Рогов, у большинства украинцев есть российские родственники.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша хочет вернуть себе «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой.

Украина Дмитрий Песков Граница
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