Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о том, чтобы упразднить российскую границу с Запорожской областью, не идет. Об этом пресс-секретарь главы РФ сообщил в четверг, 23 июня.

— По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса... Об этом речи не идет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости упразднить границу между южными украинскими регионами и Россией. Об этом стало известно в среду, 22 июня. По словам Рогова, эта государственная граница напоминает Берлинскую стену. Он также напомнил, что 60–68 процентов жителей Восточного Берлина и ГДР имели родственников в Западном Берлине и ФРГ. Аналогичным образом, отметил Рогов, у большинства украинцев есть российские родственники.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша хочет вернуть себе «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой.