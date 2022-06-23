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НАТО поможет Катару подготовить сотрудников безопасности на ЧМ-2022 по футболу

Араз Салехов
В мире
НАТО поможет Катару подготовить сотрудников безопасности на ЧМ-2022 по футболу
Фото: depositphotos

Североатлантический альянс (НАТО) окажет поддержку Катару в подготовке сотрудников для обеспечения безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу. Об этом в четверг, 23 июня, сообщается на сайте военного блока.

— Поддержка включает подготовку по противодействию угрозам, вызванным химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами, — говорится в сообщении.

Так, подготовкой сотрудников займутся Словакия, а также специализированный центр альянса в Чехии. Первая серия таких занятий уже прошла в мае на территории Словакии. Помимо этого, занятия по обеспечению охраны особо важных персон и по нейтрализации угроз самодельных взрывных устройств могут проводить инструктора из Румынии. Напомним, что сам турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 21 июня, легендарный польский футболист, вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил, что решение Польского футбольного союза (PZPN) не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса, выступающего в России, является популистским. Функционер считает, что в таких действиях «слишком много популизма». По его мнению, принять такое решение было очень легко, поскольку 33-летний футболист проигрывает конкуренцию по спортивному признаку другим игрокам.

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