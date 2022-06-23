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Депутат Козлов: Инфраструктура для владельцев домашних животных формирует нужное отношение к питомцам

Антон Махов
Город
Депутат Козлов: Инфраструктура для владельцев домашних животных формирует нужное отношение к питомцам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Инфраструктура для владельцев домашних животных формирует правильное отношение к питомцам. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Сегодня в Москве инфраструктура для владельцев домашних животных активно развивается. Это целый комплекс направлений — от ветеринарной помощи до вопросов благоустройства. Это объяснимо, ведь для многих москвичей питомцы — такие же члены семьи, и забота о них не может рассматриваться вне контекста жизни в городе, — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что аудитория владельцев домашних животных учитывается при развитии цифровой инфраструктуры столицы. По его словам, на официальном портале мэра и правительства Москвы можно создать профиль животного и использовать его при записи к ветеринару.

До этого сообщалось, что горожане добавили в личные кабинеты на портале mos.ru информацию почти о 290 тысячах питомцев. Информацию о животных вносят в личный кабинет, чтобы было проще пользоваться услугами портала.

Так, на ежемесячной основе жители столицы создают от 5 до 10 тысяч таких записей в месяц в государственные ветклиники. В личном кабинете также можно подписаться на уведомления о плановой вакцинации питомца.

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