МИД России потребовал от США пресечь вербовку Украиной американцев

Фото: МИД РФ

Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством наемников из США для участия в боевых действиях на Украине. Об этом в четверг, 23 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями, — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что, по данным американских СМИ, около 20 тысяч граждан США выразили готовность помочь Киеву. При этом посольство Украины в настоящее время официально зарегистрировало более шести тысяч заявок, передает Life.ru.

22 июня стало известно, что под Харьковом попали в плен двое бывших солдат США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Изначально подозрения об их пленении возникли у боевых товарищей американцев, когда их тела не были обнаружены после сражений.

До этого сообщалось, что граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни за наемничество. Согласно законам республики, они будут расстреляны.