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МИД Франции сообщил о высылке сотрудника посольства в Москве

Лейла Алиева
В мире
МИД Франции сообщил о высылке сотрудника посольства в Москве
Фото: Unsplash

Российские власти объявили сотрудника посольства Франции персоной нон грата. Об этом в четверг, 23 июня, заявил представитель французского МИД.

— Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было, — сказал дипломат.

Внешнеполитическое ведомство Франции сожалеет из-за этого «неоправданного решения», передает НСН.

До этого директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Алексей Парамонов отметил, что самостоятельная роль Парижа в многополярном мире в настоящее время размывается и теряется в хоре чужих голосов.

По его словам, ранее у Франции была самостоятельная роль в многополярном мире, она имела свой неповторимый голос в решении общемировых задач и противостоянии по-настоящему глобальным вызовам, но теперь же эта роль стала размытой.

В начале мая Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции объявила персонами нон грата 34 французских дипломата.

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