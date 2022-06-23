Минфин разрешил зачислять валюту от продажи акций на зарубежные счета

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Минфин России разрешил инвесторам зачислять валюты на свои иностранные счета от продажи ценных бумаг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 23 июня.

— Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами, — говорится в сообщении.

Кроме того, инвесторы теперь смогут зачислять средства на свои иностранные счета, полученные от погашения ценных бумаг. Данное разрешение начнет действовать с 17 июня, отмечается на сайте Минфина.

До этого Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для мобилизационных нужд страны. Отмечается, что в составе Госфонда России будут выделены запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса государства.

При этом в настоящее время в законодательстве нет механизма пополнения и использования ценностей Госфонда для поддержки обороноспособности, а также экономической и финансовой безопасности.