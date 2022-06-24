Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Украинский штаб-сержант Тимко заявил, что ему приказали совершить теракт в Херсоне

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский штаб-сержант Тимко заявил, что ему приказали совершить теракт в Херсоне
Фото: depositphotos

Попавший в плен штаб-сержант ВСУ Александр Тимко получил приказ совершить теракт в херсонской гостинице от командира. Об этом Тимко рассказал в пятницу, 24 июня.

— Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле «Дилижанс» живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт, — признался он.

По словам плененного штаб-сержанта, он решил провести разведку и стал наблюдать за территорией возле гостиницы. Позднее ему удалось выяснить имена постояльцев и узнать о возможности заселения.

Узнав, что в гостинице живут беженцы, а не военные, он созвонился со своим командиром. Однако ему ответили, что это ничего не меняет. После этого Тимко отказался исполнять приказ, но ему стали угрожать.

Кроме того, по показаниям Тимко российские силовики обнаружили схрон с автоматами Калашникова, пулеметом, ручными гранатометами и боеприпасами, которые должны были быть использованы в теракте, передает РИА Новости.

Украинский подполковник в отставке Александр Колесов организовывал попытку теракта гостинице «Дилижанс», где жили беженцы. Привлеченные им силовики должны были расстрелять мирных жителей, чтобы позднее обвинить в этом Россию. Однако один из потенциальных исполнителей теракта был задержан, а сам Колесов сбежал.

Позднее его жена сообщила, что Колесова шантажировали и вынуждали устраивать диверсии в Харькове.

Украина Донбасс Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте