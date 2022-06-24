Украинский штаб-сержант Тимко заявил, что ему приказали совершить теракт в Херсоне

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Попавший в плен штаб-сержант ВСУ Александр Тимко получил приказ совершить теракт в херсонской гостинице от командира. Об этом Тимко рассказал в пятницу, 24 июня.

— Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле «Дилижанс» живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт, — признался он.

По словам плененного штаб-сержанта, он решил провести разведку и стал наблюдать за территорией возле гостиницы. Позднее ему удалось выяснить имена постояльцев и узнать о возможности заселения.

Узнав, что в гостинице живут беженцы, а не военные, он созвонился со своим командиром. Однако ему ответили, что это ничего не меняет. После этого Тимко отказался исполнять приказ, но ему стали угрожать.

Кроме того, по показаниям Тимко российские силовики обнаружили схрон с автоматами Калашникова, пулеметом, ручными гранатометами и боеприпасами, которые должны были быть использованы в теракте, передает РИА Новости.

Украинский подполковник в отставке Александр Колесов организовывал попытку теракта гостинице «Дилижанс», где жили беженцы. Привлеченные им силовики должны были расстрелять мирных жителей, чтобы позднее обвинить в этом Россию. Однако один из потенциальных исполнителей теракта был задержан, а сам Колесов сбежал.

Позднее его жена сообщила, что Колесова шантажировали и вынуждали устраивать диверсии в Харькове.