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Синоптики предупредили о жаркой погоде в Москве 24 июня

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о жаркой погоде в Москве 24 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу 24 июня, Москва и Подмосковье будут все еще находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности в столичном регионе ожидается по-летнему жаркая погода.

Так, днем температура воздуха в Москве прогреется до плюс 27 градусов, а в области даже до 28. Ветер будет дуть северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление слегка подрастет и достигнет в середине дня 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха останется на уровне 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Погода в столичном регионе по-летнему теплая, атмосферное давление в норме, содержание кислорода в утренние часы в норме, а днем высока вероятность формирования условий погодной гипоксии, — рассказали синоптики.

Недавно появилась информация, что в Центральной России 20–26 июня выпадет половина месячной нормы осадков. При этом отмечается, что скандинавский антициклон к следующим выходным принесет солнечную и теплую погоду. Так, в субботу, 25 июня, ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла. А в середине дня воскресенья, 26 июня, воздух прогреется до плюс 23–28 градусов.

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