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Фото площадок для регистрации брака в центрах госуслуг появились на mos.ru

Полина Долганова
Город
Фото площадок для регистрации брака в центрах госуслуг появились на mos.ru
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пары, которые записываются для подачи заявления на регистрацию брака в центры госуслуг, смогут просматривать фотографии пространств с фотозонами для молодоженов на сайте мэра Москвы.

Изображения уже появились во флагманских офисах в ВАО, САО и ЮВАО Москвы, а также в центрах госуслуг в районах Отрадное и Ховрино.

— Благодаря возможности просмотреть фотографии мест для бракосочетания пары, планирующие расписаться в центрах госуслуг, смогут подобрать наиболее подходящую локацию. На сайте уже можно ознакомиться с фотографиями первых пяти площадок, которые оборудованы фотозонами, — рассказал заместитель главы столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов, слова которого приводят на официальном портале мэра города.

Увидеть снимки доступных локаций можно в разделе «Семья и дети» на сайте mos.ru.

Восемь пар обменялись кольцами 18 июня на Северном речном вокзале в рамках совместного проекта с московскими ЗАГСами. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 19 июня. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, следующее торжество состоится 25 июня, а церемонии будут проводить в течение всего лета. Проект «Новые адреса счастья» позволяет обменяться кольцами в живописных местах Москвы, при этом место торжества будет закрыто на время церемонии.

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