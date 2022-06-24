Крытый футбольный манеж построят на юге Москвы

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Столичное правительство одобрило строительство круглогодичного манежа для занятий футболом на Варшавском шоссе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 24 июня.

Спортивный объект будет построен за счет арендатора земельного участка. С конца 2020 года действует упрощенный механизм получения разрешения на некапитальное строительство.

Предпринимателю достаточно обратиться с проектом в Департамент городского имущества Москвы. Ведомство в случае одобрения запроса внесет изменения в договор аренды земельного участка.

— С начала действия упрощенного механизма арендаторам утвердили четыре проекта размещения некапитальных комплексов для занятия физической культурой в центральной и северной частях столицы. В конце мая 2022 года одобрили еще один — на Варшавском шоссе. Там действующий арендатор — профессиональный футбольный клуб — установит крытый манеж площадью до 2,6 тысячи квадратных метров, — сказал глава ведомства.

Новый крытый манеж поможет привлечь к занятиям спортом в любое время года еще большее число посетителей. По словам представителя реализующей проект компании Павла Крупнова, возведение объекта станет важным этапом для развития детской футбольной академии.

Специалисты установят в манеже специальные камеры для слежения за мячом, позволяющие снимать и затем «разбирать» комбинации и тактику, а также фиксировать изменения счета. Данная особенность позволит сделать тренировки и игры интересными и эффективными.

2 июня стало известно, что физкультурно-оздоровительный комплекс предлагается построить в поселке Птичное в Новой Москве.