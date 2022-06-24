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Крытый футбольный манеж построят на юге Москвы

Георгий Соланович
Город
Крытый футбольный манеж построят на юге Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Столичное правительство одобрило строительство круглогодичного манежа для занятий футболом на Варшавском шоссе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 24 июня.

Спортивный объект будет построен за счет арендатора земельного участка. С конца 2020 года действует упрощенный механизм получения разрешения на некапитальное строительство.

Предпринимателю достаточно обратиться с проектом в Департамент городского имущества Москвы. Ведомство в случае одобрения запроса внесет изменения в договор аренды земельного участка.

— С начала действия упрощенного механизма арендаторам утвердили четыре проекта размещения некапитальных комплексов для занятия физической культурой в центральной и северной частях столицы. В конце мая 2022 года одобрили еще один — на Варшавском шоссе. Там действующий арендатор — профессиональный футбольный клуб — установит крытый манеж площадью до 2,6 тысячи квадратных метров, — сказал глава ведомства.

Новый крытый манеж поможет привлечь к занятиям спортом в любое время года еще большее число посетителей. По словам представителя реализующей проект компании Павла Крупнова, возведение объекта станет важным этапом для развития детской футбольной академии.

Специалисты установят в манеже специальные камеры для слежения за мячом, позволяющие снимать и затем «разбирать» комбинации и тактику, а также фиксировать изменения счета. Данная особенность позволит сделать тренировки и игры интересными и эффективными.

2 июня стало известно, что физкультурно-оздоровительный комплекс предлагается построить в поселке Птичное в Новой Москве.

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