В народном календаре 25 июня — Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник, Рыболов. По народным приметам с этого дня солнце — на зиму, а лето — на жару. Православная церковь 25 июня вспоминает Петра Афонского.
Не следовало в этот день надевать темные вещи, так как Солнце могло обидеться и послать на землю проливные дожди, которые погубят многие растения и приведут к неурожаю.
В ночь на Петра Солнцеворота не разрешалось ложиться спать, пока не наступит полночь. В противном случае построенным планам не будет суждено сбыться. Если задуманное вслух произнести до полуночи, оно должно реализоваться. Важно после того как слова будут сказаны, приступить ко сну, ни с кем не вступая в беседу.
В день Петра Солнцеворота не рекомендовали приобретать корову. Согласно традициям, крупный рогатый скот, получив в этот день нового владельца, долго не выживал — мог в лесу заблудиться, заболеть или стать добычей вора.
Приметы погоды:
Солнечно в Петров день — к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.
Ясный Млечный Путь — к солнечному дню.
Цапли на сухих возвышенностях собираются — к ненастью.
В садах много белок появилось — к дождливому году.
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Народный календарь. Чем опасна темная одежда 25 июня
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