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В народном календаре 25 июня — Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник, Рыболов. По народным приметам с этого дня солнце — на зиму, а лето — на жару. Православная церковь 25 июня вспоминает Петра Афонского.

Не следовало в этот день надевать темные вещи, так как Солнце могло обидеться и послать на землю проливные дожди, которые погубят многие растения и приведут к неурожаю.

В ночь на Петра Солнцеворота не разрешалось ложиться спать, пока не наступит полночь. В противном случае построенным планам не будет суждено сбыться. Если задуманное вслух произнести до полуночи, оно должно реализоваться. Важно после того как слова будут сказаны, приступить ко сну, ни с кем не вступая в беседу.

В день Петра Солнцеворота не рекомендовали приобретать корову. Согласно традициям, крупный рогатый скот, получив в этот день нового владельца, долго не выживал — мог в лесу заблудиться, заболеть или стать добычей вора.

Приметы погоды:

Солнечно в Петров день — к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.

Ясный Млечный Путь — к солнечному дню.

Цапли на сухих возвышенностях собираются — к ненастью.

В садах много белок появилось — к дождливому году.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чем опасна темная одежда 25 июня

Именины отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.