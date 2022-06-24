В России выявили 3154 случая коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 65 граждан, еще 1102 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3225 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также стало известно о снижении показателя заболеваемости коронавирусом в России на 12,5 процента за неделю. При этом количество заболевших увеличилось в 13 субъектах России, в том числе в восьми регионах наблюдается увеличение более чем в среднем по стране.

Недавно эксперты рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны новые виды вируса и стоит ли ждать увеличения числа госпитализаций в нашей стране. В России выявили подварианты штамма коронавирус «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Они уже стали причиной подъема заболеваемости COVID-19 в ряде стран.