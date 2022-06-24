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Столичные врачи за сутки вылечили 221 человека от коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 221 человека от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 221 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице в пятницу, 24 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в столице выявили 240 новых случаев заражения ковидом.

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 108 горожан, у которых диагностирован COVID-19. 15 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Столичные врачи за сутки вылечили 221 человека от коронавируса Фото: Оперштаб

В российской столице с 1 июня вступила в силу «ковидная амнистия». С жителей Москвы и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги. Также с первого дня лета органы столичной исполнительной власти прекращают работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

Накануне эксперты рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны подварианты штамма коронавирус «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России возможен подъем заболеваемости из-за высокой канцерогенности «омикрона» ВА.5.

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