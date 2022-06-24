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«Ультрафиолет будет зашкаливать»: метеоролог Шувалов предостерег москвичей от долгого пребывания на солнце

Илья Ашуров
Антон Махов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Ультрафиолет будет зашкаливать»: метеоролог Шувалов предостерег москвичей от долгого пребывания на солнце
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы и Подмосковья об опасности долгого пребывания на открытом солнце.

— При таком ярком и ясном небе, конечно, ультрафиолет будет зашкаливать и превышать обычный уровень, поэтому в дневные часы лучше поберечь себя. И в городе, и за его пределами, — подчеркнул Шувалов.

Он рекомендовал «не идти на поводу у сильного желания позагорать». По его словам, в жару нужно пить много воды и носить головные уборы.

Помимо этого, специалист рассказал, что в выходные в Москве ожидается жаркая погода с температурой воздуха до 28–30 градусов.

Заведующий Клиникой интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как пережить жаркую погоду. По его словам, необходимо потреблять много воды. Многие люди с больным сердцем пьют диуретики, что в условиях жары может привести к падению и травматизации из-за обезвоживания.

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