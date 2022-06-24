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Более 130 тысяч школьников посетили Музей Победы в рамках образовательных проектов

Полина Долганова
Город
Более 130 тысяч школьников посетили Музей Победы в рамках образовательных проектов
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Более 130 тысяч школьников из Москвы приняли участие в совместных проектах Департамента образования и науки Москвы и Музея Победы в ушедшем учебном году.

Так, например, в сентябре прошлого года в музее запустили уроки в рамках проекта Городского методического центра «Учебный день в музее». Школьники посещали диорамный комплекс экспозиции «Подвиг Армии» и изучали экспонаты музея.

В общей сложности в учреждении провели 231 учебный день, который посетили около 5,5 тысячи учеников.

Школьники также создавали аудиогиды для музея на разных языках и принимали участие в историческом квесте «Подвиг Народа».

Накануне сообщалось, что в День памяти и скорби, 22 июня, более десяти тысяч человек зажгли свечи памяти и возложили цветы в Музее Победы и его филиалах. Всего в этот день музей посетили десятки делегаций, семьи с детьми, а также люди старшего поколения.

Также стало известно, что экспозиция «Подвиг Народа» Музея Победы пополнится более 200 архивами.

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