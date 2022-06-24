Депутат Гусева: Комплексное развитие территорий позволит изменить структуру рынка труда в Москве

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Создание мест приложения труда в рамках комплексного развития территорий даст возможность изменить структуру трудового рынка в столице. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Москва уже переросла ситуацию, когда места приложения труда сместились к центру города. С маятниковой миграцией, перегруженными дорогами и станциями метро, можно столкнуться в каждом мегаполисе, и усилия по преодолению этих сложностей нужно удваивать, — отметила депутат.

Она добавила, что в настоящее время в границах Москвы прикладываются серьезные усилия для переноса центра тяжести города за пределы Третьего кольца. Добиться этой цели помогают проекты технопарков и индустриальные кварталы.

Гусева добавила, что примерно 10–15 процентов площади Москвы занимают промзоны, которые могут стать территориями для создания рабочих мест.

Депутат подытожила, что идея комплексной застройки может перерасти в создание мини-города, где все удобства находятся в шаговой доступности, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство города присвоило статус инвестиционного проекта по созданию рабочих мест четырем строительным планам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 23 июня.

Так, инвесторам предстоит создать около 3,5 тысячи рабочих мест. Для этого они возведут два торговых центра на Элеваторной улице и Очаковском шоссе, многофункциональный центр в селе Остафьево и офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском у деревни Захарково.