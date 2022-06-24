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Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направленно в суд

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направленно в суд
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, на протяжении нескольких лет обвиняемые использовали уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц.

Таким образом злоумышленники получили незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 12 процентов на общую сумму свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», по которому проходят трое участников.

Расследование данного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Черемушкинский суд для рассмотрения по существу.

21 июня сообщалось, что пенсионерка лишилась более шести миллионов рублей после звонка якобы из банка.

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